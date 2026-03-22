Традиционно по окончании игрового дня в НХЛ официальный сайт лиги назвал трёх звёзд, наиболее ярко проявивших себя в ночь с 21 на 22 марта.

Лучшим был признан нападающий «Монреаля» Коул Кофилд, который сделал хет‑трик и два ассиста в игре против «Нью‑Йорк Айлендерс» (7:3).

Второй звездой был назван российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. В ворота «Эдмонтона» (5:2) он забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

Третьей звездой стал нападающий «Нэшвилла» Стивен Стэмкос. В игре против «Вегаса» (4:1) он дважды отличился и сделал голевую передачу.