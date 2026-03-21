Защитник СКА Сергей Сапего поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА.

globallookpress.com

«Это будет интересная серия.  Кажется, давно не было такого, чтобы СКА встречался с ЦСКА уже в первом раунде.  Я думаю, будет тяжелая серия, даже не думаю, знаю.  Сейчас немного отдохнем, после чего тренерский штаб детально разберет игру соперника и подскажет нам, как лучше действовать.  Будем отталкиваться от плана и настраиваться на каждую конкретную игру.

Регулярный чемпионат и плей-офф — это разные турниры.  Повторюсь: матчи будут тяжелыми.  Будет много борьбы, будет много стычек.  Готовимся к этому.

Мы должны быть готовы на сто процентов.  Будем биться в каждом эпизоде.  Уступать никто не намерен.  Мы играем за наших болельщиков, за фан-сектор, за наши семьи, жен и детей.  Никто уступать точно не будет», — приводит слова Сапего «Спорт-Экспресс».

Первый матч между командами состоится 23 марта в Москве.