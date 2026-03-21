Континентальная хоккейная лига подвела итоги заключительной недели регулярного чемпионата сезона 2025/2026 и определила лауреатов в четырех номинациях.

Самым ценным вратарем недели стал Михаил Бердин из «Сибири». Он одержал одну победу в двух матчах, продемонстрировав надежность с коэффициентом 1,44. Бердин отразил 95,38% из 65 бросков по своим воротам.

Лучшим защитником недели признан Даррен Диц из минского «Динамо». В двух матчах он набрал 4 очка (1 гол и 3 передачи), а его показатель полезности составил «+4».

Нападающий Михаил Григоренко из «Трактора» стал лучшим игроком в атаке. В трех матчах он заработал 6 очков (3 гола и 3 передачи) и показал полезность «+5».

Лучшим новичком недели стал защитник Владислав Юсупов из «Трактора». За три матча он набрал 2 очка (0 голов и 2 передачи), а его показатель полезности достиг «+2».