Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о перспективах «Нефтехимика» в серии 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Авангарда».

«Соперник нижнекамцам достался тяжёлый. Омск играет мощно, бьёт в точку — их вертикальный хоккей пробивает любые стены. Система отлажена до невероятности. Но силы не безграничны.

Нижнекамск с их страстью к мелким передачам и с хоккеистами, способными убегать в контратаки — в этом их шанс. "Нефтехимик" должен быть готов к тому, что много времени придётся играть в обороне», — приводит слова Фастовского сайт КХЛ.

Первый матч серии плей-офф между «Авангардом» и «Нефтехимиком» состоится 24-го марта в 9:30 мск.