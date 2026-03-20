Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон высказался о возможном завершении карьеры капитана «столичных» Александра Овечкина.

Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона» globallookpress.com

Напомним, что в матче регулярного чемпионата против «Оттавы» (4:1) россиянин забросил 999-ю шайбу в НХЛ.

«Всё, что связано с этой историей мне не надоедает, а вам. Это заставляет возвращаться на арену, даёт вам темы для материалов.

Когда он завершит карьеру, станет тихо. Придётся придумывать какие-то другие истории», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 69 матчей, забросил 25 шайб и сделал 27 голевых передач.