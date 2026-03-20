Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» (8:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Игра удалась. Соперник был в усеченном составе, но каждый из нас преследует свои цели, мы играли почти боевым составом. Хорошее начало предрешило исход встречи.

Почему решили дать отдохнуть некоторым игрокам? Мы играем дома, ребята остаются здесь. Еще вчера понимали, что в плей‑офф начинаем 24 марта, у нас есть лишний день отдыха. Неделю было бы многовато отдыхать.

Энас повторил рекорд Гусева? Сэм добился исторического достижения. К сожалению, не побил рекорд. Для него хороший результат, он в команде третий сезон. Думаю, ребята помогли ему. Он лидер, лучший бомбардир», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

«Динамо» заняло второе место в Западной конференции, набрав 88 очков. Минчане в первом раунде Кубка Гагарина сыграют против московских одноклубников.