Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Автомобилиста» (2:6).

«Мы снова проиграли. С нашей стороны было много выходов "два в одного", других моментов, когда шайба вот-вот должна зайти, но мы или передачу сделать не могли, или бросали плохо. При этом, не скажу, что у соперника имелось много шансов, но у него шайба заходила. Меня больше волнует, что не хватает людей, которым, мягко говоря, не все равно.

Не хватает самоотдачи — тех, кто выкладываются на полную. В моей тренерской карьере это первый случай, когда требуется замотивировать на победы команду, которая в сезоне уже не на что не претендует. Но ребятам нужно создавать задел на следующий чемпионат, где бы они его не провели — в "Шанхайских Драконах" или где-то ещё — презентовать себя на будущее.

У меня есть задача на следующий сезон — готовить хоккеистов. У них должно быть такое же желание развиваться. Попугаев — мастеровитый, быстрый игрок с броском, он талантлив и развивает свой талант. В этой Лиге, как мне показалось, он всё ещё считается молодым. Я рад, что он остается в нашей команде ещё на год», — цитирует Лава пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Шанхайские Драконы» занимают 9-е место в таблице Запада с 54 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против СКА 20-го марта.