Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Торпедо»(3:5).

Александр Андриевский — главный тренер «Амура»
Александр Андриевский — главный тренер «Амура» globallookpress.com

«Два периода неплохо смотрелись.  К сожалению, в третьем удаления все поставили на место.  Ничего у нас не получилось, закономерный результат.

Чего не хватило?  Семь удалений против ноля у хозяев.  Тяжело на что‑то рассчитывать.  С чем это связано?  Я промолчу.  Семь на ноль — это очень жестко.

С турнирной точки зрения этот матч особо ничего не решал.  Хотели выиграть, чтобы закончить сезон на мажорной ноте», — передает слова Андриевского «Матч ТВ».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Амур» занял 9-е место в таблице Востока с 60-ю очками в активе.  Команда не смогла пробиться в плей-офф.