Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ против «Торпедо»(3:5).

«Два периода неплохо смотрелись. К сожалению, в третьем удаления все поставили на место. Ничего у нас не получилось, закономерный результат.

Чего не хватило? Семь удалений против ноля у хозяев. Тяжело на что‑то рассчитывать. С чем это связано? Я промолчу. Семь на ноль — это очень жестко.

С турнирной точки зрения этот матч особо ничего не решал. Хотели выиграть, чтобы закончить сезон на мажорной ноте», — передает слова Андриевского «Матч ТВ».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Амур» занял 9-е место в таблице Востока с 60-ю очками в активе. Команда не смогла пробиться в плей-офф.