Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о расторжении контракта с нападающим Адамом Ружичкой.

Адам Ружичка globallookpress.com

«Есть ли какой-то в голове сформировавшийся план, кем заменить Ружичку? Конечно, думали. У нас есть ребята в обойме, которые могут его заменить, поэтому ничего страшного не произошло», — сказал Жамнов во время интервью на «КХЛ-ТВ».

Ранее стала известна причина, по которой «Спартак» принял решение расторгнуть контракт с Адамом Ружичкой.

В нынешнем сезоне словацкий форвард провел за «красно-белых» 51 матч, забросил 16 шайб и сделал 24 голевые передачи.