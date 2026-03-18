Экс-нападающий «Спартака» Адам Ружичка отказался выходить на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, перед матчем нападающий заявился к тренерам и сказал, что играть не будет, после чего уехал из Казани в Москву.

Ранее стало известно, что столичный клуб расторг контракт с игроком по причине «нарушения контрактных обязательств».

Словацкий форвард играл за «красно-белых» с 2024-го года. В текущем регулярном чемпионате он набрал 40 (16+24) очков в 51 матче.