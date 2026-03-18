Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (1:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший матч, хорошее начало, хорошая концовка. Приятно играть с такой поддержкой болельщиков, которая тут всегда ощущается, но неприятно проигрывать. Но этого уже не вернешь.

Выбор соперника в плей-офф? Мы не выбираем соперника, смотрим, как мы играем. Первый период был отвратительным, сказали об этом в раздевалке. Но встряхнули команду во втором периоде, появилось сердце в игре и желание. Хотя для победы нужно играть все три периода. Мы не смотрим, с кем играем, важнее прийти к плей‑офф без потерь. Все эти игры на следующий день после начала плей‑офф забудутся», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 79 очками занимает шестое место в Западной конференции.