Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался о травме партнера по команде Леона Драйзайтля.

Леон Драйзайтль — нападающий «Эдмонтона» globallookpress.com

Ранее сообщалось о том, что немецкий нападающий выбыл до конца регулярного чемпионата НХЛ из-за травмы нижней части тела.

«Будет непросто заполнить образовавшуюся пустоту. У нас много парней, которые могут быть лидерами. У нас много разных игроков, которые могут повлиять на ход игры.

Очевидно, что у него это влияние очень велико. Неважно, играет Леон или нет. В это время года нам нужны лидеры, и нам нужно, чтобы наша команда была энергичной и активной, независимо от того, играет он или нет», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Драйзайтль провел за «Эдмонтон» 65 матчей, забросил 35 шайб и сделал 62 голевые передачи.