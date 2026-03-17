Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль не сможет принять участие в оставшихся матчах регулярного чемпионата НХЛ из-за повреждения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что Драйзайтль получил травму нижней части тела в первом периоде матча с «Нэшвилл» 15 марта после силового приема форварда «Предаторз» Оззи Висблатта.
Ранее главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох высказался о состоянии немецкого нападающего после матча.
В нынешнем сезоне Драйзайтль провел за «нефтяников» 65 матчей, забросил 35 шайб и сделал 62 голевые передачи.