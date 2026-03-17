Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался про свою пятиматчевую дисквалификацию.

Ранее в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (1:3) на 38-й секунде второго периода российский нападающий ударил клюшкой в лицо защитника «Сэйбрз» Расмуса Далина.

«Когда ты пропускаешь пять матчей, а потом играешь против "Колорадо" у них дома, то немного нервничаешь перед игрой. Но когда я забил первый гол, то почувствовал себя намного лучше. Но, опять же, для меня это большая ошибка, однако ребята играли хорошо. Я хочу поблагодарить товарищей по команде. Для меня это тяжелый момент», — цитирует Малкина пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне Малкин отыграл 46 матчей, забил 15 голов и сделал 35 ассистов.