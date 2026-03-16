«Вашингтон» объявил о подписании контракта с защитником Коулом Хатсоном, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.
Соглашение с 21-летним американским хоккеистом рассчитано на три года. Контракт начнет действовать с сезона-2025/26, а среднегодовая зарплата игрока составит 975 тысяч долларов.
«Кэпиталз» выбрали Хатсона на драфте НХЛ 2024 года во втором раунде под общим 43-м номером.
В минувшем сезоне защитник выступал за Бостонский университет в NCAA, где набрал 32 очка (10 шайб и 22 передачи) в 35 матчах.
На молодежном чемпионате мира 2025 года Хатсон помог сборной США завоевать золотые медали.
Коул Хатсон является младшим братом защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона.