В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своём льду потерпел поражение от хабаровского «Амура» со счётом 2:3.

Гости повели к 22‑й минуте с разницей в две шайбы после точных бросков Андрея Крутова и Кирилла Уракова.

Хозяева смогли сократить отставание в счёте после гола Дмитрия Уткина на 37‑й минуте. Он же на 56‑й минуте оформил дубль и восстановил статус‑кво.

Но «Амур» всё же вырвал победу на исходе основного времени — отличился Данил Юртайкин.

«Амур» занимает 9-е место в Восточной конференции с 60 очками. «Сочи» (44) — последний на «Западе».