Нападающий ЦСКА Максим Соркин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:0).

«Как получилось в меньшинстве убежать один в ноль? Я выиграл шайбу в средней зоне и понял, что убегаю от соперников, поэтому побежал за ней. Увидел, что я один, Паша поехал на смену, поэтому решил сам бросать.

Вторым голом соперника, можно сказать, отправили в нокаут? Не в нокаут, но такой хороший импульс для нас был, чтобы правильно играть и дальше. Поэтому потом и третий гол забили.

Сыграли на ноль, несмотря на сильную атаку "Автомобилиста"? Да, по счету хорошо сыграли в обороне, но ещё есть над чем работать. "Автомобилист" создавал моменты. Когда надо, блокировали, где-то Гамза (Дмитрий Гамзин) подтащил», — приводит слова Сорокина пресс-служба ЦСКА.

После этого матча московские армейцы занимают 4-е место в таблице Запада с 82 очками в активе. В следующем поединке ЦСКА сыграет против «Сибири» 16-го марта.