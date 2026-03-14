Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин высказался о своем переходе из «Нью-Йорк Рейнджерс» в стан «Кингз».

«Пока тебе об этом прямо не скажут, ты в это не веришь. Я ведь, как мне кажется, играл довольно хорошо. В начале сезона, да, слишком много думал, но потом исправил ситуацию.

Когда возвращаешься на свой уровень, думаешь: "Вот сейчас — вперёд". А потом этого не происходит. Но ничего, всё нормально», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Россиянин был обменян из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» по ходу нынешнего сезона. Панарин успел провести за «Кингз» 9 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 7 голевых передач.