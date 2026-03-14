Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Хороший соперник, такие игры перед плей‑офф нужны и важны.  Довольны победой, голы забили, в обороне подчистили.  Результат хороший.

Почему команда хорошо действовала на контратаках?  С хоккеем связано.  Мы готовились к матчу, у ребят свежи воспоминания.  Контракта от многих вещей зависит.

Какие задачи на оставшиеся игры в регулярном чемпионате?  В "регулярке" кроме попадания в плей‑офф особых достижений нет, разве что Кубок континента.  У нас хорошие игры перед плей‑офф, их так и рассматриваем», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА с 82 очками занимает четвертое место в Западной конференции.