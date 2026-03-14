Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды над «Автомобилистом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший соперник, такие игры перед плей‑офф нужны и важны. Довольны победой, голы забили, в обороне подчистили. Результат хороший.

Почему команда хорошо действовала на контратаках? С хоккеем связано. Мы готовились к матчу, у ребят свежи воспоминания. Контракта от многих вещей зависит.

Какие задачи на оставшиеся игры в регулярном чемпионате? В "регулярке" кроме попадания в плей‑офф особых достижений нет, разве что Кубок континента. У нас хорошие игры перед плей‑офф, их так и рассматриваем», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА с 82 очками занимает четвертое место в Западной конференции.