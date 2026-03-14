«Сент-Луис» в овертайме победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин сделал результативную передачу.
«Сент-Луис» набрал 64 очка в 66 матчах и идет 12-м в Западной конференции.
«Эдмонтон» находится на 7-й строчке — 73 очка в 67 встречах.
«Лос-Анджелес» в гостях взял верх над «Айлендерс» — 3:2.
Российский форвард «Кингз» Артемий Панарин сделал ассист.
Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.
«Лос-Анджелес» набрал 69 очков в 65 матчах и находится на 8-й позиции в Западной конференции.
«Айлендерс» идут на 7-м месте в Восточной конференции — 79 баллов в 66 встречах.