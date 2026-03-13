«Салават Юлаев» на своем льду уступил «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 2:3 Б.
Голами у хозяев отметились Шелдон Ремпал (5') и Егор Сучков (26'). В составе гостей шайбы забросили Дилан Сикьюра (10') и Максим Мамин (27').
В овертайме команды также не смогли выявить сильнейшего, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева/гости благодаря точному броску Никиты Гусева.
«Динамо» с 79 очками поднялось на шестую строчку в Западной конференции, «Салават Юлаев» с 72 баллами по-прежнему на пятом месте в турнирной таблице Востока.