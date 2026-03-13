Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ярослав Люзенков
globallookpress.com

«Коротко скажу по боевой игре: довольны, что взяли очко.  Но к сожалению, подвели удаления в концовке.

Моделировали ли потенциальную игру в плей‑офф?  Честно могу сказать, не моделировали.  Идет борьба, мы на 100% себе еще ничего не гарантировали.

Стали ли мы костью в горле "Металлурга"?  Возможно, некоторых вещей не хватает, раскрывать их не буду.  Но если все сложится, бороться можно», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 63 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.