Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Коротко скажу по боевой игре: довольны, что взяли очко. Но к сожалению, подвели удаления в концовке.

Моделировали ли потенциальную игру в плей‑офф? Честно могу сказать, не моделировали. Идет борьба, мы на 100% себе еще ничего не гарантировали.

Стали ли мы костью в горле "Металлурга"? Возможно, некоторых вещей не хватает, раскрывать их не буду. Но если все сложится, бороться можно», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 63 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.