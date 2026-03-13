Официальный сайт НХЛ составил список главных фаворитов на «Харт Трофи».

Никита Кучеров globallookpress.com

Эта награда является одной из самых престижных в лиге и ежегодно вручается самому ценному игроку команды в регулярном чемпионате.

Были опрошены 16 ведущих журналистов, освещающих НХЛ (в оригинале ошибочно указана КХЛ), каждый из них выбрал по пять кандидатов. Первое место давало 5 баллов, и так далее — по схеме 5−4−3−2−1.

Первое место в этом списке занял форвард «Тампы‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров(59 баллов). Столько же у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз», но у него меньше первых мест.

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 59 баллов (6 первых мест).

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — 59 (3).

3. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 57 (6).

4. Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») — 42 (1).

5. Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 7.

6-7. Мэттью Шефер («Нью-Йорк Айлендерс»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») — по 4.

8. Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз») — 3.

9. Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс») — 2.

10-12. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Микко Рантанен («Даллас Старз»), Куинн Хьюз («Миннесота») — по 1.