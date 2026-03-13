Официальный сайт НХЛ составил список главных фаворитов на «Харт Трофи».

Никита Кучеров
Никита Кучеров globallookpress.com

Эта награда является одной из самых престижных в лиге и ежегодно вручается самому ценному игроку команды в регулярном чемпионате.

Были опрошены 16 ведущих журналистов, освещающих НХЛ (в оригинале ошибочно указана КХЛ), каждый из них выбрал по пять кандидатов.  Первое место давало 5 баллов, и так далее — по схеме 5−4−3−2−1.

Первое место в этом списке занял форвард «Тампы‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров(59 баллов).  Столько же у Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз», но у него меньше первых мест.

Полностью рейтинг выглядит так:

1.  Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 59 баллов (6 первых мест).
2.  Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») — 59 (3).
3.  Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — 57 (6).
4.  Маклин Селебрини («Сан-Хосе Шаркс») — 42 (1).
5.  Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») — 7.
6-7.  Мэттью Шефер («Нью-Йорк Айлендерс»), Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») — по 4.
8.  Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз») — 3.
9.  Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс») — 2.
10-12.  Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Микко Рантанен («Даллас Старз»), Куинн Хьюз («Миннесота») — по 1.