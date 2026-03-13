Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу своей команды над «Торпедо» (3:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Евгений Корешков

«В первом периоде пропустили легкие и необязательные голы, но самое важное — наши игроки сделали правильные выводы, очень хорошо играли остаток матча и заслуженно победили.

Кравцову не хватало Ливо в связке?  Сделали встряску — тренерский ход сработал.  Будем дальше смотреть.

Не произошло ли улучшение игры в атаке после ухода Гру?  Всегда можно сыграть на каком‑то моменте лучше.  Статистку не смотрел, не собираюсь сравнивать.  Мы забиваем, забивали и будем забивать голы.  Важно, что мы меньше стали пропускать, это важно перед плей‑офф», — приводит слова Корешкова «Матч ТВ».

«Трактор» с 69 очками занимает шестое место в Восточной конференции.