ЦСКА одержал победу над «Сочи» (2:1) в перенесенном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Максим Соркин — нападающий ЦСКА globallookpress.com

Напомним, что эта встреча была прервана 23-го февраля в Сочи после первого периода из-за воздушной тревоги. Остальные 2 периода команды доиграли в Москве.

Единственную шайбу у «Сочи» забросил Фёдор Аврамов на 44-й минуте.

В составе ЦСКА отличились Дмитрий Саморуков на 25-й минуте и Денис Зернов на 59-й минуте.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице Запада с 80-ю очками в активе. «Сочи» — на последней 11-й строчке с 44 баллами.