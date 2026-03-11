Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе своей команды в матче КХЛ против «Торпедо» (4:1).

Ги Буше globallookpress.com

«Понравился первый период в нашем исполнении, великолепно действовали и в атаке, и в обороне, счёт мог быть 5:1 после этого отрезка. Но не реализовали убойные моменты, у Фьоре могло быть и шесть очков, у Окулова — около десяти, в целом их звено создало много хорошего. Второй период мне не понравился, особенно первые десять минут, мы отошли от своей игры, а соперник вышел заряженным.

У нас были потери, соперник почувствовал жизнь, это придало ему сил. Но третий период в нашем исполнении был уже намного лучше, мы переломили ситуацию. Буду честен: к концу подходит регулярный чемпионат, и все немного подустали, мыслями все уже в плей-офф.

Это нормально, такова человеческая натура, хочется перейти на ту стадию, где начнётся всё самое интересное. Но впереди ещё три матча регулярки, надо поднажать, но при этом избежать повреждений. Тут тонкий момент: хочется побеждать, но и не хочется, чтобы вся работа в течение сезона пошла насмарку из-за травм», — цитирует Ги Буше пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 93 очками в активе. В следующем поединке омичи сыграют против «Шанхайских Драконов» 13-го марта.