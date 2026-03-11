Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер прокомментировал игру своей команды в последних матчах после поражения от «Коламбуса» (2:5).

Джон Купер globallookpress.com

«Ребятам было тяжело из-за большого количества игр и отсутствия тренировок… сегодня вечером мы были необычно плохи. Я не знаю, что случилось. Это была тяжелая игра. Когда играешь много матчей в этой лиге, нужно постепенно преодолевать трудности. Этот небольшой игровой спад, в котором мы оказались, длится гораздо дольше, чем я ожидал», — цитирует Купера пресс-служба «молний».

«Тампа» потерпела шесть поражений в последних семи матчах. На данный момент «молнии» занимают 3-е место в Восточной конференции, набрав 82 очка.