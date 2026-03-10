Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков высказался о матче против «Ак Барса» (1:4).

Александр Барков globallookpress.com

«Знали, что "Ак Барс" начинает мощно, готовились к этому, но нас не хватило в какой-то момент, был необязательный гол, удаление. В итоге где-то в этот момент игра надломилась, но мы не бросили играть. Игру выровнять удалось, но с реализацией моментов не получилось.

Не стал бы конкретизировать, какие команды сильные, а какие нет, все борются, кто-то за лучшее место в плей-офф, кто-то наигрывается под будущие контракты. Так что все играют в полную силу, нет проходных матчей. Есть определённые причины, почему матч не удался, если бы два гола мы не пропустили и сыграли более строго, то неизвестно, как игра в итоге бы сложилась.

Конечно, настораживает, что пропускаем много, мастерство игроков играет роль. Нападающий "Ак Барса" бросил и попал в "девятку", а наш игрок попал в блин», — цитирует Баркова «Чемпионат».

«Ак Барс» набрал 88 очков, занимая третье место в Восточной конференции. «Спартак» с 74 баллами остался на восьмой строчке Запада.