Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от московского «Динамо» (4:6).

Дмитрий Квартальнов
Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Ключевым был второй период.  Нужно было сконцентрироваться, не дать команде соперника вздохнуть.  Но получили гол и развалились.  Нужно подумать, что делать.

Много пропускаем?  Мы на выезде много голов забиваем.  Считаю, что хорошая команда, когда забивает 3–4 гола, должна побеждать», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Московское «Динамо» с 75 очками занимает седьмое место в Западной конференции, минское — второе с 83 баллами.