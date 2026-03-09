Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от московского «Динамо» (4:6).

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Ключевым был второй период. Нужно было сконцентрироваться, не дать команде соперника вздохнуть. Но получили гол и развалились. Нужно подумать, что делать.

Много пропускаем? Мы на выезде много голов забиваем. Считаю, что хорошая команда, когда забивает 3–4 гола, должна побеждать», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Московское «Динамо» с 75 очками занимает седьмое место в Западной конференции, минское — второе с 83 баллами.