Комиссия по определению лучших игроков КХЛ назвала лауреатов 25-ой недели сезона 2025/2026 в четырёх номинациях.

Владимир Галкин globallookpress.com

Владимир Галкин из «Автомобилиста» признан лучшим вратарем. За два матча он одержал две победы, его коэффициент надежности составил 0,5, а процент отраженных бросков — 98,33%. В игре с ЦСКА он сыграл на «ноль».

Джоуи Кин из «Спартака» впервые в карьере стал лучшим защитником. В трех матчах недели он набрал 6 (2+4) очков и показал полезность «+3».

Нападающий Сергей Плотников из СКА признан лучшим игроком атаки. За три матча он набрал 5 (3+2) очков и показал полезность «+4».

Севастьян Соколов из «Нефтехимика» впервые в карьере стал лучшим новичком. За три матча он набрал 3 (2+1) очка и показал полезность «+1».