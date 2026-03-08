В 17:00 08.03.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Торпедо — Сочи в КХЛ.

Последний матч команд между собой: Сочи — Торпедо 5:1. Как сложится игра в этот раз?

Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 3:1.

Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 3:1.

