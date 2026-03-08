В 16:00 08.03.2026 начнётся онлайн-трансляция матча Лада — Спартак в регулярном сезоне КХЛ.

Последний матч команд между собой: Лада — Спартак 1:7. Как сложится игра в этот раз?

Наши эксперты подготовили прогноз на матч Лада — Спартак с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91 .

. Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 2:2.

Искусственный интеллект, анализирующий линии букмекеров, предполагает, что будет ничья со счетом 2:2.

Коэффициенты букмекеров на матч:

Лада:

Ничья:

Спартак:

