Главный тренер «Лады» Павел Десятков поделился мнением об игре своей команды в матче КХЛ против «Спартака» (2:5).

Павел Десятков — главный тренер «Лады» t.me/hc_lada

«Скажу честно, парни хотели победить и поздравить всех женщин с праздником. Проявляли характер. Начало матча обескураживающее, мы опять с первого броска пропустили абсолютно нелепейший гол. Естественно, это всё убивает. Надо отдать должное, собрались, подтянулись по счету. По моментам соперника где‑то переиграли. Надо забивать свои моменты.

Вратарь "Спартака" Загидулин был хорош или доля везения сыграла? Первый раз обратил внимание сегодня на это. Позиция вратаря ключевая во всех видах спорта. Нам, как никому, нужна помощь вратарей. Нужна их сверхнадежность. Мы сегодня не смогли переиграть вратаря соперника, это сказывается», — цитирует Десяткова «Матч ТВ».

После этого матча «Лада» располагается на предпоследней 10-й позиции в таблице Запада с 45-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Северсталью» 11-го марта.