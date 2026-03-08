Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Лады» (5:2).

«Большая часть игры была абсолютно равная.  В начале мы имели преимущество, реализовали моменты.

"Лада" играла активнее, была ли недооценка соперника?  Не думаю, что это была недооценка соперника», — передает слова Баркова «Матч ТВ».

«Спартак» располагается на 7-й позиции в таблице Запада с 74 очками в активе.  В следующем матче команда сыграет против «Ак Барса» 10-го марта.