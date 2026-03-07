Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение оштрафовать нападающего «Металлурга» Владимира Ткачева.

Владимир Ткачев — нападающий «Металлурга» globallookpress.com

Напомним, что эпизод произошел в концовке матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (1:3), в котором Ткачев бросил шайбу в направлении арбитра.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Металлурга" Владимира Ткачева по п. 1.28 статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ (Бросает любое снаряжение или другой предмет в направлении судьи), и подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

В нынешнем сезоне Ткачев провел за «Металлург» 61 матч, забросил 12 шайб и сделал 55 голевых передач.