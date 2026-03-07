Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды над «Динамо» (2:1 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«За счет чего удалось прибавить по ходу встречи? Мы пошли на сокращение состава, стали играть в три звена. В перерыве тренерским штабом обсуждали, где мы можем добавить, и в этом плане пришли к тому, что у нас в следующие три дня матчей не будет, а те, кто готов, у кого есть бензин в баках, должны прибавить. Сумасшедшая самоотдача, прекрасная игра вратаря в овертайме, когда играли спецбригады. Знали, что "Динамо" сильно в этом компоненте.

Слежу ли за таблицей? С одной стороны, я скажу "да", с другой — "нет". Объясню почему. Самая плохая вещь, когда ты смотришь в таблицу, как двигаются команды… наша задача — движение вперед. А что будет через две недели, никто не знает. Мы хотим идти от матча к матчу, улучшать элементы игры, которые этого требуют. Фокусируемся на следующем матче», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

СКА с 75 очками занимает шестое место в Западной конференции.