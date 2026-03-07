Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Андрей Кузьменко не сможет вернуться на лёд до конца регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/26.

Андрей Кузьменко globallookpress.com

Сообщается, что 30-летний хоккеист перенёс операцию на колене, из-за которой пропустит оставшуюся часть регулярки.

В нынешнем сезоне Кузьменко провёл за «Лос-Анджелес» 52 матча, в которых набрал 25 очков — 13 голов и 12 результативных передач. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 271 игра и 182 очка (85 шайб и 97 передач).

После 61 матча «Кингз» занимают 10-е место в таблице Западной конференции, набрав 64 очка.

В следующем матче команда сыграет дома с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится в ночь на 8 марта и начнётся в 3:00 мск.