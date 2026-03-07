Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (6:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Важная игра, продолжаем готовиться к плей‑офф. Полезный матч в плане преодоления плотный обороны. Много хороших отрезков, при игре пять на пять неплохо взаимодействовали. Хоровая командная победа. Драка Карпухина в конце? Игровой момент, сегодня обилие эмоций было. Нужно было где‑то постоять за команду, Илья это сделал, скамейка здорово отреагировала. Хорошая реакция команды», — цитирует Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» с 86 очками занимает третье место в Восточной конференции.