Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ считает, что в игре против «Нефтехимика» (3:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ не соперник был сильнее, а его команда наделала ошибок и из-за этого проиграла.

Олег Браташ globallookpress.com

«Обидно проигрывать, когда команда играет. Скорее, не соперник нас обыграл, а мы сами себе проиграли, потому что отдельные вредные действия привели к пропущенным шайбам. Тем не менее мы до конца пытались спасти игру. Три из четырёх шайб мы забили сами себе. Мы делаем работу над ошибками на тренировках, показываем ошибки на видео. Почему они повторяются? Это вопрос уже к конкретным игрокам», — сказал Браташ «Матч ТВ».

Дальше «Адмиралу» предстоит домашняя встреча против «Барыса» 12 марта. Команда продолжает идти последней на «Востоке» с 46 очками после 63 матчей.