Традиционно Национальная хоккейная лига определила тройку лучших игроков игрового дня.

Иван Проворов globallookpress.com

Третье место занял защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов, который в матче с «Флоридой Пантерз» (4:2) набрал 3 (1+2) очка.

Второй звездой дня признан нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер. На его счету в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:2) — забитый гол и два ассиста.

Лучшим хоккеистом признан форвард «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг, который в матче против «Бостон Брюинз» (6:3) отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами.