Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский может перейти в «Эдмонтон». Об этом сообщает журналист Кевин Уикс.
«Мне сказали, что "Эдмонтон" и окружение Бобровского провели несколько переговоров», — приводит слова Уикса The Mug NHL.
Напомним, что Бобровский пополнил состав «Флориды» в 2019-м году. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
Бобровский провел за «Флориду» 43 матча в рамках регулярного чемпионата НХЛ сезона 2025/2026, отразил 87.29% бросков при коэффициенте надежности 3.13.