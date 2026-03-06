Бобровский провел за «Флориду» 43 матча в рамках регулярного чемпионата НХЛ сезона 2025/2026, отразил 87.29% бросков при коэффициенте надежности 3.13.

Напомним, что Бобровский пополнил состав «Флориды» в 2019-м году. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Мне сказали, что "Эдмонтон" и окружение Бобровского провели несколько переговоров», — приводит слова Уикса The Mug NHL.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский может перейти в «Эдмонтон» . Об этом сообщает журналист Кевин Уикс .

