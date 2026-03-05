Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу своей команды над «Шанхайскими Драконами» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ярослав Люзенков globallookpress.com

«Предполагали, что будет много голов, площадка большая и будут атакующие действия. Но две команды вцепились в игру и держали в напряжении. Ребята молодцы.

Я обеими руками за то, чтобы в Китае было две команды и мы могли приехать сюда на два матча — это было бы интересно и для хоккея, и для двух стран.

Все ли здесь отвечает стандартам КХЛ? Про лед сложно судить, это больше к ребятам. Но в принципе неплохой лед, хоть и чуть перегорожен. Но в целом, если площадку чуть уменьшат, то всё будет так же, как у нас», — приводит слова Люзенкова «Матч ТВ».

«Сибирь» с 60 очками занимает восьмое место в Восточной конференции.