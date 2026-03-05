Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от СКА (1:2 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Наделся, что пару домашних игр будут чуть другими по энергетике.  Надо побольше энергии.  Не знаю, почему так происходит.  Ноль удалений — показатель… дома нужно больше агрессии.  Ее не хватило.  Мы можем играть по‑другому.

Почему не играл Мороз?  Он травмирован», — приводит слова Квартальнова «Матч ТВ».

Минчане с 83 очками занимает второе место в Западной конференции.