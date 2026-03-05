У «Нефтехимика» отличились Герман Точилкин , Евгений Митякин и Иван Николишин . Нижнекамская команда потерпела четвертое поражение подряд. Следующая встреча этих команд состоится во Владивостоке 7 марта.

Хозяева льда забросили семь шайб в ворота соперника. Дублем отметился нападающий «Адмирала» Степан Старков , по одной шайбе забросили Егор Чезганов , Артем Кудашов , Дмитрий Дерябин , Даниэль Усманов и Иван Муранов .

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» из Владивостока обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска со счетом 7:3.

