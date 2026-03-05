В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» из Владивостока обыграл «Нефтехимик» из Нижнекамска со счетом 7:3.

Степан Старков
Степан Старков globallookpress.com

Хозяева льда забросили семь шайб в ворота соперника.  Дублем отметился нападающий «Адмирала» Степан Старков, по одной шайбе забросили Егор Чезганов, Артем Кудашов, Дмитрий Дерябин, Даниэль Усманов и Иван Муранов.

У «Нефтехимика» отличились Герман Точилкин, Евгений Митякин и Иван Николишин.  Нижнекамская команда потерпела четвертое поражение подряд.  Следующая встреча этих команд состоится во Владивостоке 7 марта.