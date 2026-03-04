«Ванкувер» рассматривает возможность обмена своего нападающего Элиаса Петтерссона. Руководство «Кэнакс» намерено расстаться с любым игроком перед дедлайном, сообщает Sportsnet.

Элиас Петтерссон globallookpress.com

Среди потенциальных покупателей на Петтерссона упоминаются «Детройт» и «Каролина». Однако для завершения сделки «Ванкуверу» придется оставить часть зарплаты хоккеиста в своем клубе еще на шесть сезонов.

Контракт Петтерссона рассчитан на восемь лет с общей суммой 92,8 миллиона долларов. В среднем он получает 11,6 миллиона за сезон, что делает его самым высокооплачиваемым игроком в составе «Кэнакс».

В текущем чемпионате Петтерссон набрал 35 очков (13 голов и 22 передачи) в 52 матчах регулярного сезона.