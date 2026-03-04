Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (0:4).

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Вы знаете, иногда бывают такие игры, когда тебе голы залетают, а ты забить не можешь. Сегодня 0:4, но думаю, что всё равно у нас были моменты. Мы старались вернуться в игру. Если бы забили при 0:2/0:3, то могли бы зацепиться. Счёт крупный. Однако он сложился потому, что мы начали рисковать, стараясь вернуться в игру», — цитирует Козлова «Чемпионат».

«Автомобилист» с 78 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Динамо» с 72 баллами находится на шестой строчке Запада.