Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативным броском в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой», который завершился победой его команды со счётом 5:1. Эта шайба стала для россиянина исторической — он установил новый клубный рекорд по числу голов.

Кирилл Капризов globallookpress.com

Капризов отправил шайбу в сетку на 57-й минуте встречи. Этот точный бросок оказался для него 220-м за карьеру в НХЛ. Тем самым Капризов обошёл прежнего рекордсмена «Миннесоты» Мариана Габорика, в активе которого было 219 заброшенных шайб.

28-летний нападающий выступает за клуб с сезона-2020/21. За это время он принял участие в 381 матче регулярных чемпионатов, забил 220 голов и сделал 241 результативную передачу. В нынешнем сезоне Капризов сыграл 62 встречи и набрал 75 очков, забросив 35 шайб и отдав 40 передач.