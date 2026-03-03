ХК «Спартак» прояснил ситуацию с главным тренером Алексеем Жамновым.

Алексей Жамнов globallookpress.com

«Дорогие красно-белые! Сообщаем вам, что главный тренер ХК "Спартак" Алексей Юрьевич Жамнов сейчас проходит восстановление после перенесённой операции. Алексей Юрьевич уже участвует в тренировочном процессе, а его возвращение на скамейку команды ожидается ближе к заключительным играм регулярного чемпионата. Спасибо всем за поддержку! » — сказано в сообщении команды на сайте клуба.

29 января стало известно, что Жамнов пропустит ближайшие матчи клуба по «по запланированным медицинским причинам». Сейчас команда занимает 8-ю строчку в Западной конференции.