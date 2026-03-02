Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов высказался о поражении от «Сент-Луиса» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Кирилл Капризов globallookpress.com

«Думаю, сегодня мы часто шли на ворота и создали много моментов. Вратарь сыграл очень хорошо. Думаю, иногда мы можем больше переводить игру с фланга на фланг, больше бросать, потому что иногда мы стараемся бросать напрямую, и шайба уходит далеко от ворот. Нужно просто бросать по нему, он сделал несколько хороших сэйвов. Да, но я чувствую, что мы сыграли довольно хорошо и создали много моментов», — цитирует 28-летнего хоккеиста сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Капризов записал в актив 34 гола и 40 ассистов в 61-м матче.