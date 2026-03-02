Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:4).

«Спартак» уступил «Авангарду»
«Во втором периоде мы не смогли прибавить и наблюдали, как "Авангард" играет.  Проиграли борьбу, в движении и в желании.  Позитивное лишь то, что победили в третьем периоде, забросили эту шайбу.  Первый период был более‑менее равным.  Нам нужно добавлять в страсти, желании, борьбе, характере — без этого хоккей будет пресным.

Нам тяжко даются матчи против системных команд.  У нас есть время, работаем над этим.  Как достучаться до игроков?  Такие вещи — это настрой на игру.  На настрой влияют соперник, турнирное положение, состав, а иногда и время матча.  Конечно, против таких команд нам нужна удвоенная энергия.  За сезон таких матчей бывает много, а сыграть весь сезон на драйве невозможно.  Не верю, что на "Авангард" у нас не было настроя, соперник нам просто ничего не дал.  Нам нужно работать ментально, чтобы в плей‑офф соответствовать уровню», — передает слова Баркова «Матч ТВ».

«Спартак» располагается на 8-й позиции в таблице Запада с 70-ю очками в активе.  В следующей встрече «красно-белые» сыграют против «Лады» 7-го марта.