Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Александр Барков поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (1:4).

«Во втором периоде мы не смогли прибавить и наблюдали, как "Авангард" играет. Проиграли борьбу, в движении и в желании. Позитивное лишь то, что победили в третьем периоде, забросили эту шайбу. Первый период был более‑менее равным. Нам нужно добавлять в страсти, желании, борьбе, характере — без этого хоккей будет пресным.

Нам тяжко даются матчи против системных команд. У нас есть время, работаем над этим. Как достучаться до игроков? Такие вещи — это настрой на игру. На настрой влияют соперник, турнирное положение, состав, а иногда и время матча. Конечно, против таких команд нам нужна удвоенная энергия. За сезон таких матчей бывает много, а сыграть весь сезон на драйве невозможно. Не верю, что на "Авангард" у нас не было настроя, соперник нам просто ничего не дал. Нам нужно работать ментально, чтобы в плей‑офф соответствовать уровню», — передает слова Баркова «Матч ТВ».

«Спартак» располагается на 8-й позиции в таблице Запада с 70-ю очками в активе. В следующей встрече «красно-белые» сыграют против «Лады» 7-го марта.